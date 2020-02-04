"الموسيقيين" ترد على تصريحات اعتماد "شاكوش": "خليه يوريكم الكارنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد حمادة أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، على تصريحات مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بشأن حصوله على عضوية نقابة المهن الموسيقية، نافيا الأمر جملة وتفصيلا.

وقال "أبواليزيد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن شاكوش لم يحصل على عضوية نقابة المهن الموسيقية، وليس عضوا نقابيا، وكل ما ذكره ليس له أساس من الصحة.

وأضاف: "حسن شاكوش دخل اللجنة وأدى الأختبار ولسة موضوع مطربي المهرجانات معروض على مجلس الإدارة"، موضحًا: "ماخدش عضوية، ولو خد مش هتكون عضوية إنما ممكن تصريح".

وأضاف: "كل الحكاية إن حسن شاكوش قدم زي اللي بيقدم، ودخل لجنة، وكل اللي عمله رسم قيد وامتحان، فقط لا غير"، متابعا: "احنا مانقدرش نقول لحد ما تقدمش، لكن لسه مجلس الإدارة معقدش اجتماعه".

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واستطرد: "حسن شاكوش قال إنه خد عضوية، وعايز أعرف عضوية إيه دي اللي خدها، طيب ما يوريكم العضوية اللي بيتكلم عنها، لو كلامه حقيقي".

وكان مطرب المهرجانات حسن شاكوش قد أعلن حصوله على عضوية نقابة المهن الموسيقية، وأنه أصبح رسميًا عضوا نقابيا.

وقال "شاكوش"، خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، المذاع عبر mbc مصر، إنه سعى للحصول على العضوية، حتى لا يخالف القانون خاصة بعد شهرته، مؤكدًا أنه حصل عليها قبل يوم واحد فقط.

واشتهر شاكوش بمشاركته لحمو بيكا في مهرجان "وداع يا دنيا وداع"، و"عايم في بحر الغدر"، وقدم بمفرده أغنية "بنت الجيران"، وأغنية "أشكرك"، في مسلسل الكبير أوي، ومهرجان "الكوتشي اللي باش".