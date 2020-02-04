- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
رحلت الفنانة الكبيرة نادية لطفي عن عالمنا، اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ83 عاما.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة البطاقة الشخصية للفنانة الراحلة نادية لطفي.
وأوضحت الصورة الأسم الكامل للفنانة، وهو "بولا محمد مصطفى شفيق"، كما جاء تاريح ومحل الميلاد 3 يناير عام 1937، الويلي.
بينما كانت تقيم نادية لطفى وقتها في 19 شارع البستان عابدين في وسط البلد.
كانت النجمة الراحلة قد عانت خلال الفترة الماضية من ضيق في التنفس، ما استلزم نقلها للمستشفى، وبعد خروجها من غرفة العناية المركزة، دخلت في غيبوبة منذ أيام، لترحل عن عالمنا اليوم.
تعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر "اعرف بياناتها الشخصية".. صورة البطاقة الورقية للفنانة نادية لطفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.