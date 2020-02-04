هل أزالت إليسا الفيلر من شفتيها.. إليك صورتها المتداولة

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة اللبنانية إليسا مع صورة قديمة لها، مؤكدين أن نجمتهم قد خضعت لعملية إزالة الفيلر (الحشوات) من شفتيها.

وانتشرت الصور بشكل فايروسي عبر الصفحات وتفاعل معها الجمهو، إذ رأى البعض ان إليسا أصبحت أجمل بكثير بعد إزالة الفيلر، وطالبها آخرون بإزلته من وجهها لتصبح أكثر جمالا.

فيما رأى الكثيرون أنها أصبحت قريبة الشبه من الفنانة نوال الكويتية، وشبهها آخرون بالفنانة ريم عبدالله، هذا وقام العديد بنشر صور قديمة للفنانة اللبنانية قبل عمليات التجميل مؤكدين أنها كانت تمتلك جمالً بسيطًا.

وشكك البعض بحقيقة الصورة التي ظهرت فيها إليسا، مُشيرين إلى أن الصورة قد خضعت للتعديل عبر الفوتشوب، وان الفنانة لم تقم بهذا الأمر فعليا.

إلى أن الأغلبية أجمعوا على أن إليسا بدت أجمل بكثير بهذه الصورة، مُطالبينها بالقيام في الأمر في حال لم يكن حقيقيًا.

يُشار إلى أن الفنانة اللبنانية سبق وأن تعرضت للتنمر بعد نشرها بعض الصور العفوية، إذ سخر الكثيرون من شكلها فمها، إلا أنها انتهزت الفرصة وأكدت خلال مؤتمر صحفي، أنها لا تكترث للتعليقات السلبية المتداولة عبر السوشال ميديا.

لكن لا بد أن تظهر حقيقة ما إذا أزالت إليسا الفيلر أولا قريبا من خلال الصور أو الحفلات التي ستحيها في الفترات القادمة.

وعلى صعيد آخر، تنشط إليسا كثيرا مؤخرًا، خاصة بعد الأحداث السياسية التي يشهدها بلدها لبنان والبلدان العربية المحيطة، إذ لا تفوت فرصة دون التعليق على أي الأحداث السياسية.