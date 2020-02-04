طرحت الفنانة سيرين عبد النور، أحدث كليبتها بعنوان ليلة، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب ليلة من إخراج جاد شويري، والأغنية من كلمات أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع Advertisements إمدي جبر. إمدي جبر. يذكر أن الفنانة سيرين عبد النور طرحت سابقًا كليب إذا بكد ياني، وكسر الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. سيرين عبدالنور تطرح ليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.