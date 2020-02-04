بـ"وداعًا الحلوة".. المصريون ينعون الراحلة نادية لطفي بكلمات مؤثرة

رحلت عن عالمنًا صباح اليوم الفنانة نادية لطفي، عن عمر يناهز الـ 83 عامًا، بعد تاريخ حافل بالأعمال الفنية المهمة، التي تُعد علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

تصدر هاشتاج نادية لطفي، معدلات الأكثر تداولًا وبحثًا خلال الساعات الماضية، بعد وفاته مباشرة، وذلك لإهتمام الجمهور من مصر والوطن العربي لمعرفة كل

ما يخص الراحلة من موعد جنازة والعزاء وسبب الوفاة، وكافة التفاصيل عن أخر أيامها.

ونعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة الفنانة نادية لطفي، بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم بموقع التواصل، أبرزها " وداعًا لويز"، ويعود ذلك الاسم لدورها التي جسدته في عمل

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" الناصر صلاح الدين".

وأيضًا من الاسماء التي اطلقت عليها " الحلوة" نظرًا لكلمات الأغنية التي غناها العندليب عبد الحليم حافظ، من فيلم " الخطايا"، جدير بالذكر أن أسم الراحلة الحقيقي بولا محمد لطفى شفيق، ولدت في 3 يناير عام 1937 وقفت على المسرح لأول مرة وعمرها 10 سنوات ابتعدت عن المسرح بسبب نسيانها لـ"حوار المسرحية" تزوجت ثلاث مرات لديها ابن وحيد هو أحمد عادل البشارى.