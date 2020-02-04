فيديو .. محمد السالم يطرح كليب انتهى موضوعك

طرح الفنان محمد السالم أحدث كليباته، والذي يحمل أسم انتهى موضوعك، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب انتهى موضوعك من إخراج مراد ترك، والأغنية من كلمات سيف الفارس، وألحان محمود Advertisements غياث، وتوزيع أحمد المهندس. غياث، وتوزيع أحمد المهندس. يذكر أن الفنان محمد السالم طرح مؤخرًا أغنية بعنوان عراق الهيبة، كما شاركه في الغناء الفنان أحمد السلطان، والأغنية من كلمات حسين الميالي، وألحان محمد السالم، وتوزيع عثمان عبود.

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