لهذا السبب رفعت غادة نافع قضية حجر على والدتها

كشفت الفنانة غادة نافع عن الأسباب التي دفعتها إلى رفع قضية حجر على والدتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، مؤكدة أنها كانت لا تريد أن تأخذ تلك الخطوة منذ البداية.
وأوضحت غادة نافع أن سبب رفع قضية الحجر يعود إلى أسباب كانت ستدخل والدتها السجن، مشيرة إلى أن بداية القصة كانت من خلالأحد الأشخاص الذين طالبوا الراحلة ماجدة بتأجير أحد الأماكن التي تمتلكها وهي وافقت على تأجير المكان لمدة سنتين، وخلال توقيع العقد أدخل هذا الشخص أوراق أخرى، كان مفادها أن العقد 15 سنة وأن والدتها عليها أن تدفع 15 مليون جنيه، وله حق تأجير المكان من الباطن، كما أنها فوجئت بعد ذلك بصدور ضبط وإحضار للفنانة ماجدة بتهمة النصب في 15 مليون جنيه، ولكي تتفاجئ بأن هذا الشخص زوَّر في الأوراق، لذا كان لا بد أن تحمي والدتها، لذا اقترح المحامي أن ترفع قضية حجر لحماية والدتها.
يذكر أن الفنانة القديرة ماجدة الصباحي توفيت صباح يوم الخميس الموافق 16 من شهر يناير الماضي، عن عمر 89 عامًا.
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