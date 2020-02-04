شاهد.. ذكرى حسن مصطفى في عيون ابنته

نشرت نورا نجلة الفنان القدير الراحل حسن مصطفى، صورة لوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وعلقت على الصورة قائلة: ذكريات لا تموت أبي وأمي.

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يذكر أن آخر أعمال الفنان القدير الراحل حسن مصطفى، مسلسل ولاد السيدة، وهو من تأليف مجدي الإبياري، وإخراج هاني إسماعيل، وبطولة كل

من طارق لطفي، محمد كريم، عبدالرحمن أبو زهرة، عفاف شعيب، لطفي لبيب، بثينة رشوان، شذى، هياتم، نهال عنبر، غسان مطر، يوسف فوزي، سهير رجب، أشرف زكي، سناء شافع، رانيا فتح الله، ميار الببلاوي، حسن هاني، حسن مصطفى، نبيلة حسن، صبحي خليل، سعيد طرابيك، علياء كيبالي، لانا يوسف، نشوى الإبياري، سوزان نجم الدين، أحمد ماهر، صبري عبدالمنعم، هايدي سليم، أحلام الجريتلي، عثمان محمد علي، نهلة الأنصاري، سعيد عبدالغني، عمر الإبياري، أحمد فؤاد سليم، فاروق فلوكس، دنيا النشار.

وتدور أحداث المسلسل حول الحاج مرشدي، وهو رجل

طيب يقطن بحي السيدة زينب ويمتلك وكالة لبيع الحبوب والعطارة متزوج من روحية وله ابنان أحدهما رائد الشرطة محمود المحبوب من أهل الحي الذي يعمل بالقسم الأقرب له، وفى المقابل نجد شقيقه الأصغر ماجد وهو ضابط شرطة أيضا ولكنه ذو شخصية متجبرة فى التعامل مع المتهمين ويسعى لتلفيق التهم لهم والتكسب من وظيفته ويتعالى على أهل الحى، وذلك فى إطار بوليسى وتتوالى الأحداث نتيجة التناقض بين شخصية الضابطين حتى قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير.