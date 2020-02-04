شاهد..البطاقة الشخصية للراحلة نادية لطفي

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة البطاقة الشخصية للراحلة القديرة نادية لطفي.

وظهر من خلالها الاسم الحقيقي لفنانة نادية لطفي وهو "بولا محمد مصطفى شفيق"

مواليد 3 يناير 1937 .

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يشار إلى أن الفنانة القديرة نادية لطفي، رحلت عن عالمنا، صباح اليوم، وذلك عن عمر

يناهز الـ 83 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن كانت الفنانة الراحلة دخلت في غيبوبة بعد تدهور حالتها الصحية أخيرًا، حيث تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات.