في اليوم العالمي.. نادين نجيم تتضامن مع أبطال السرطان

تضامنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم مع أبطال مرض السرطان، وذلك من خلال صورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علَّقت "نجيم" على الصورة :"السرطان ليس حُكماً بالإعدام، ومحاربو السرطان لا يُطلق عليهم مرضى بل هُم الشجعان الأقوياء. الإرادة نصف الدواء، والأمل أُولى خطوات الشفاء، الحياة تستحقكم لأنكم أبطالها الحقيقيون". مرضى بل هُم الشجعان الأقوياء. الإرادة نصف الدواء، والأمل أُولى خطوات الشفاء، الحياة تستحقكم لأنكم أبطالها الحقيقيون". Advertisements ويحل اليوم العالمي للسرطان 2020 تحت شعار "أنا سأفعل"، حيث يمثل عام 2019 بداية انطلاق الحملة التي تستمر 3 سنوات "2019 – 2021"، حيث يتم السعي إلى إنقاذ الملايين من الوفيات سنوياً من خلال زيادة وعي الأفراد والحكومات في جميع دول العالم بشأن السرطان، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة والخرافات الشائعة حول المرض. حيث يمثل عام 2019 بداية انطلاق الحملة التي تستمر 3 سنوات "2019 – 2021"، حيث يتم السعي إلى إنقاذ الملايين من الوفيات سنوياً من خلال زيادة وعي الأفراد والحكومات في جميع دول العالم بشأن السرطان، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة والخرافات الشائعة حول المرض.

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