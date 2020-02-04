سهى قيقانو لـ هيفا وهبي: "يخربيتك شو حلوة"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ​سهى قيقانو​ صورة للنجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ اثناء وجودها في المكسيك لإحياء حفلها، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت هيفا في الصورة مرتدية فستان قصير من الأمام وذات ذيل طويل، فيما تعددت ألوانه بين الأسود والبرتقالي والبنفسجي والأزرق.

واشادت سهى بجمال هيفا المميز، معلقة على الصورة قائلة: "يخربيتك شو حلوة على الزحلاوي يا هيوفا قمرررر لبناني يا ناس من لبنان ".

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين اللذين عبروا عن اعجابهم ايضا بصورة هيفا وهبي.

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