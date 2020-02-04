كارول سماحة تعلّق على استعراض شاكيرا وجينيفر لوبيز

ميرنا وليد - بيروت - اشارت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ الى ان ما تقدمنه النجمات العالميات أديل و​سيلين ديون​ و​ماريا كاري​، مختلف عما تقدمه ج​ينيفر لوبيز​ و​شاكيرا​، فالفئة الأولى ترتكزن على الصوت والغناء، اما الفئة الثانية على الرقص والأصوات الصغيرة.

وكتبت كارول على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "هناك عدة أشكال للاستعراض في العالم، ما تقوم به سيلين ديون/أديل/ مرايا كاري على المسرح مختلف عما تقدمانه JLo وشكيرا ! أول فئة إختصاصها الأساسي: الصوت والغناء مرفقين أحيانا ببعض الوحات الفئة الثانية: فئة الأصوات الصغيرة يأتي فيهاالرقص بالمرتبة الأولى أما الغناء فمعظم الوقت playbck".

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