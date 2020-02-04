ماغي بو غصن تهنئ وسام صباغ على سلامته

ميرنا وليد - بيروت - توجّهت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ بالتهنئة لزميلها الممثل اللبناني ​وسام صباغ​ على سلامته بعد تعرضه مؤخرا لحادث سير مفاجئ.

وكتبت ماغي على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "الف الحمدلله على سلامتك يا ويسنيتك طيبة وعلى طول بيقطع على خير".

وكان صباغ قد نجا من حادث سير تعرض له، وأصيب على إثره بجروح طفيفة، إستدعت نقله إلى المستشفى، وعلّق عدد من الفنانين متمنين له الشفاء العاجل، ومنهم الممثل اللبناني باسم مغنية، الذي كتب: "الحمد الله عسلامتك خيي وسام صباغ"، والممثل اللبناني فيصل أسطواني، الذي قال: "الحمد الله عسلامتك وسام ما ع قلبك شر.. عيوووون".

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