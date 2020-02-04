حكيم قريبا بـ "الله يسامحك"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري حكيم لطرح أغنيته الجديدة "الله يسامحك" على قناته الرسمية على يويتوب، اذ انه نشر الاعلان الدعائي لها على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا: "الله يـسـامـحـك .. قــريـــبـــًا حصريًا على القناة الرسمية لـ حكيم على اليوتيوب اعمل Subscribe للقناة دلوقتي علشان تكون أول حد يسمعها".

الجدير ذكره ان حكيم طرح مؤخرا اغنية "الصعيد يا دولة"، التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج و توزيع إسلام شبيسي.

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