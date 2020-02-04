هل ديميت أوزديمير على علاقة عاطفية بهذا الشخص؟

ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلامية تركية ان النجمة التركية ​ديميت أوزديمير​ على علاقة عاطفية بشخص يدعى يمان تاجر اوغلو وهو ابن المصممة ندرت تاجر اوغلو، الا ان ديميت لم تعلّق ان كان الخبر صحيحا أم لا.

الجدير ذكره ان ديميت أوزديمير كانت اعلنت مؤخرا عن إستعدادها لدفع مبلغ 25 ألف ليرة تركية أي ما يعادل أربعة آلاف دولار، وذلك مقابل إخفاء أخبار علاقاتها العاطفية عن الإنترنت.

وبحسب صحيفة "بوستا" التركية، فإن ديميت بدأت بخطوة جدية استعدادا لفعل ذلك؛ إذ تقدمت عبر محاميها الخاص بطلب للقيام بهذا الأمر.

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