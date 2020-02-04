شذى سبت تعلن عقد قرانها وتتحفّظ على هوية العريس

بشكل مفاجىء، أعلنت الفنانة البحرينية شذى سبت، مساء أمس الإثنين، عن عقد قرانها ولم تعلن عن هويّة العريس.

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ونشرت شذى صورة لها عبر "انستقرام" مع صورة لتوقيع عقد القران، وكتبت تعليقاً عليها "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات... تم عقد قرآني ما شاء الله تبارك الرحمن".

شذى سبت

وتابعت شذى بتلاوة أدعية دينية، شاكرة الله على النعم التي أغدقها عليها.

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من جهتها، باركت شيماء سبت زواج أختها وكتبت "أقاوم كل مشاعر السعادة التي تعتريني في هذه اللحظة، وتمنع كلماتي من التدفق، لأكتب لكم عن مشاعر الفرح والسرور التي تغمرني، وكلماتي تتراقص طرباً على نبضات قلبي، فأشدو لكِ بلحن سعيد: بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما على الخير".

هكذا أعلنت شذى سبت عن زواجها

يذكر أن شذى سبت من أبرز فنانات البحرين وهي من مواليد 1981، وقد ظهرت في عدة أعمال درامية مؤخرا على عدد من الشاشات الخليجية.

يذكر أنّ شذى أثارت قلق جمهورها قبل أكثر من سنة، حين دخلت إلى المستشفى وظلّت هناك أسابيع، ولم تكشف عن حقيقة وضعها الصحي حتى بعد تعافيها.