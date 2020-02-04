بالأرقام والتفاصيل: كايلي جينير تنفق ثروة على عيد ميلاد ابنتها

في حفل خيالي، احتفلت عارضة الأزياء كايلي جينر بعيد ميلاد ابنتها ستورمي التي أكملت عامها الثاني.

وللمناسبة، قامت كايلي بتصميم مدينة ألعاب ضخمة خاصة بابنتها، وأعطت المدعوين خارطة للمكان ليسهل عليهم المشي فيه.

من عيد ميلاد ابنة كايلي جينير

وفي التفاصيل بحسب صحيفة "دايلي ميل"، فإن كايلي عملت على تصميم بوابة تلك المدينة على شكل وجه ابنتها ستورمي، ولم تكتف بذلك، بل قامت بتصميم كل الألعاب والنشاطات في حفل عيد الميلاد لتحمل شكل وجه ابنتها، فأينما التفتّ ستجد ستورمي في كل مكان.

وقد كان حفل عيد الميلاد أشبه بالكرنفال فجاء مليئا بالألعاب الكلاسيكية والراقصين والبهلوانيين، كما ضم متجرا مليئا بالبضائع الخاصة فقط بالمناسبات.

كايلي وشقيقتها

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وقد تمكن الضيوف من الحصول على تي شيرت أو هودي، مكتوب عليه "Stormi World" أو "عالم ستورمي"، كما كان بإمكان الضيوف الصغار اللعب في حفرة كرة على شكل حرف S.

وتضمنت السهرة ثلاثة أقسام مختلفة، أحدها مخصص لستورمي واثنان آخران كانا مستوحيان من أفلام الأطفال "فروزن" و "ترولز".

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واختارت كايلي أن ترتدي وابنتها ستورمي طقما مكونا من قميص وبنطلون من اللون الوردي، من طراز "Saks Potts" ويبلغ ثمنه قرابة 305 دولارات أمريكية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن كايلي جينر أنفقت حوالي مئة ألف دولار أميركي للاحتفال بعيد ميلاد طفلتها.