صور وفيديو: ابنة جينيفير لوبيز تخطف الأضواء منها

على الرغم من الأحداث الساخنة التي يشهدها العالم، لا يزال حفل السوبر بول الذي أحيته كل من النجمتين العالميتين جينيفير لوبيز وشاكيرا يخطف الأضواء، بعد الإبهار الذي قدّمته الفنانتان، والذي وصل إلى مئات الملايين حول العالم. جينيفر لوبيز وابنتها وقد تمكّنت ابنة جينيفير لوبيز إيمي ماريبيل من زوجها السابق المغني مارك أنتوني، من خطف الأضواء من والدتها، بعد أن شاركتها الغناء على وقع أغنية والدتها الشهيرة "Let's Get Loud"، لتحصد الثناء من معظم المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements جينيفر لوبيز وابنتها وارتدت الفتاة التي بالكاد تبلغ 12 عاماً فستاناً أبيض وبدت واثقة من نفسها على المسرح، وقد أجادت الغناء، ما يطرح التساؤلات هل ستخطف الأضواء من والدتها وتصبح نجمة يوماً ما؟

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