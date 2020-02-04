استطاعت المنتجة سارة الطباخ إحكام قبضتها حول عنق الفنان محمد الشرنوبي، بعدما أصدرت غرفة صناعة السينما المصرية تحذيراً للشرنوبي بعدم التعامل مع أي شخص سوى سارة الطباخ؛ نظراً لكونها المنتجة الخاصة به ومديرة أعماله بموجب العقد المبرم بينهما، وأنه إذا أخل الشرنوبي بذلك فسوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
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ومن جانبه قال حسام لطفي محامي الشرنوبي إنه سيسعى في البداية جاهداً لإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية، بوقف محمد الشرنوبي عن الغناء، ولا سيما أن القرار ليس قانونياً؛ لعدم عرضه على مجلس النقابة، بالمخالفة للقانون.
وأشار حسام لطفي إلى أن هناك دعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بفسخ العقد مع شركة إيرث برودكشن، ومحدد لها جلسة بتاريخ 8 من فبراير الجاري، لافتاً إلى أنه لم يحصل على نسخة من قرار غرفة صناعة السينما الأخير بوقف الشرنوبي، وسيعارضه بالتظلم، مشدداً على أن شركة «إيرث» أخلت بالعقد المبرم مع موكله، الذي لم يحصل على حقوقه منذ 9 أشهر.
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كانت هذه تفاصيل خبر سارة الطباخ تنتقم لحبها من محمد الشرنوبي وتحكم قبضتها حوله لتهدد مستقبله الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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