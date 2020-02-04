أحدث ظهور للفنانة رغدة.. شاهدوا كيف تغيرت ملامحها

شاهد أحدث إطلالة لرغدة... هل ظهرت عليها ملامح التقدم بالسن؟

فاجأت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو «إنستقرام» بصورة ظهرت من خلالها وبجانبها الفنانة السورية رغدة، التي ظهرت بالصورة دون استخدام أي مستحضرات للتجميل، وظهرت عليها ملامح التقدم بالسن بشكل كبير.

كما ظهرت رغدة أيضاً وهي تفقد الكثير من الكيلوات؛ ما أجبر الكثيرين على اعتقاد أنها تعاني من أزمة صحية شديدة خلال الفترات الماضية، وانهالت الكثير من التعليقات علي رغدة ولقاء الخميسي، وتساءل الكثيرون عن سبب تجمعهما، وهل سيكون هناك عمل فني سيجمعهما خلال الفترات المقبلة.

Advertisements

يُشار إلى أن الفنانة السورية رغدة قد أُثير حولها خلال الفترات الماضية عدد من الأخبار التي تؤكد تدهور حالتها الصحية خاصة بعد انتشار مجموعة من الصور لها مع أحد الأطباء، ولكنها سرعان ما خرجت لتنفي كل ما يتردد، وتؤكد أن حالتها الصحية مستقر تماماً، وما تعرضت له مجرد إجهاد طبيعي من الممكن أن يتعرض له أي شخص.

على ناحية أخرى كان آخر ظهور للفنانة السورية رغدة في أثناء حضورها ندوة مع الفنان تامر عبد المنعم ووقتها أثارت ضجة كبيرة بسبب خلافها مع أحد المصورين؛ لأنها فضلت أن تلتقط الصورة بشكل مختلف حتى لا تظهر ملامحها بشكل آخر.

وكان آخر أعمالها مسلسل الضاهر مع الفنان محمد فؤاد والفنان حسن يوسف.

اقرئي ايضا : هذه هي الفنانة العربية الوحيدة في قائمة أجمل 100 امرأة في العالم