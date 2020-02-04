شاهد.. أول ظهور لنجل الفنانة أصالة بعد الإفراج عنه في جريمة قتل

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2020 09:54 مساءً - نشر خالد الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة نصري، صورة جديدة بعد تبرئته من تهمة “قتل شاب بالخطأ بعدما صدمه بسيارته”.
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A post shared by Khaled Zahabi (@loodyagain) on Feb 3, 2020 at 6:45am PST
وظهر خالد في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على تطبيق “إنستغرام” مبتسما ويجلس على عتبة سلم فيما يبدو.
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A post shared by Khaled Zahabi (@loodyagain) on Jan 25, 2020 at 5:10am PST
يذكر أن أهل المجني عليه تصالحوا مع نجل الفنانة أصالة أمام محكمة جنح التجمع الخامس التي حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية، مقابل مبلغ مليون جنيه.
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