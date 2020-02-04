شاهدوا.. ردة فعل هيفاء حسين لو تزوج زوجها حبيب الغلوم بإمرأة ثانية!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2020 09:54 مساءً - كشفت الفنانة البحرينية هيفاء حسين عن ردة فعلها لو تزوج زوجها بإمرأة ثانية. وقالت هيفاء في لقاء إعلامي برفقة زوجها انه ما راح يقدر أن يتزوج مرة ثانية. وبسؤال المذيع بزوجها عن فكرة زواجه مرة أخرى قال زوجها حبيب غلوم أنه لا يقدر ان يتزوج مرة ثانية لأن أصدقائه لا يقدرون وبالتالي هو لايقدر أيضاً ان يتزوج.

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