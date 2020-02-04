شاهد: زغروطة شاكيرا تتسبب في حيرة الجمهور.. والسبب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2020 09:54 مساءً - حالة من التفاعل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي سببها زغروطة للمغنية الكولومبية شاكيرا خلال حفل Super Bowl مؤخرا.

شاركت شاكيرا في عرض Super Bowl إلى جانب المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز، وخلال الحفل أدت المغنية الكولومبية العديد من الرقصات بل والعزف على الجيتار ولكن كانت زغروطتها هي ما أثار الانتباه بين محبيها وأطلق الكثير من النكات الساخرة والكوميكس عبر مواقع التواصل.

وتسببت تلك الزغروطة في حيرة محبيها من الجنسيات الأجنبية ممن لم يفهموا معناها ولكن اعتقدوا أنها مجرد حركة باللسان، بينما فسرها البعض الآخر بتفسيرها الصحيح وهي تقليد عربي يستخدم للتعبير عن الفرح والإثارة والاحتفال وعادةً ما تسمع في حفلات الزفاف”، مشيرين إلى خلفية شاكيرا اللبنانية.

وقدمت كل من شاكيرا وجينيفر لوبيز مقطعا من أغانيهما منفردتين ولكن اجتمعتا في وصلة رقص سويا، كما غنت كل منهما بمفردها في فقرات أخرى.