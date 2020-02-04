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كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2020 09:54 مساءً - انفعلت المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، على خشبة المسرح، خلال إحياء أحدث حفلاتها الغنائية، التي أقامتها في المكسيك.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لهيفاء وهبي من الحفل، وهي تنفعل على مساعديها بسبب عطل فني في السماعة التي تضعها في أذنها، الأمر الذي أفقدها سماعها لصوتها خلال الغناء، وطالبتهم بسرعة التدخل لحل المشكلة، بعد أن أشارت إليها أكثر من مرة، قبل أن تنفعل عليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا هيفاء وهبي تنفعل غاضبة خلال حفلها في المكسيك.. والسبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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