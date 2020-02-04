نجوم الفن ينعون نادية لطفي

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2020 09:54 مساءً - رحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة المصرية ” نادية لطفي ” عن عمر يناهز ال 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض .
وحرص عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي على تقديم التعازي ونعي رحيل الفنانة نادية لطفي على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة .
فكتب نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” : ” وداعا نادية لطفي ” .
وقال الفنان أحمد السقا : ” رحمة الله عليها وربنا يصبر أهلها .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .
ونعت الفنانة التونسية ” عائشة بن أحمد ” رحيل نادية لطفي عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” فقالت : ” وداعا جميلة الجميلات .. كم كنت أحبك ” .
وعلقت الفنانة ” نبيلة عبيد ” على رحيل صديقة عمرها قائلة : ” هتوحشينا .. البقاء لله في الفنانة القديرة نادية لطفي ” .
فيما كتبت الفنانة نهال عنبر : ” وداعا الفنانة العظيمة نادية لطفي .. ربنا يرحمها برحمته الواسعة ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ” .
وكتب عمرو سعد ناعيا : ” فى ناس تموت ولكنها لا ترحل الله يطيب روحك ” .
كما كتبت الفنانة شيريهان : ” أعزي نفسي والفن والشعب المصري والعربي وجميع محبيها في جميع أنحاء العالم لإنتقال هذه المبدعة والإنسانة الرائعة الجميلة الى الرفيق الأعلى ” .
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