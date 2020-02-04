نادين نجيم تسترجع رسالتها الإنسانية في “خمسة ونص” في اليوم العالمي للسرطان

لم تدع النجمة نادين ن. نجيم، اليوم العالمي للسرطان، الذي يصادف في الرابع من شباط من كل عام، أن يمر مرور الكرام خاصة بعدما قدّمت رسالة انسانية كبيرة في مسلسل “خمسة ونص” حيث لعبت شخصية طبيبة أورام سرطانية تدعى بيان نجم الدين.

نادين التي عمدت في الحلقة الأخيرة من “خمسة ونص” الى حلق كامل شعرها دعمّا منها لمرضى السرطان وتضامنًا معهم، على الرغم من أن المشهد درامي بإمتياز، خاصة أن نادين لم تقّص شعرها فعلياً، إلا أنها استطاعت ان تقنع المشاهدين بعد ان تماهت مع الدور كي توصل الرسالة الإنسانيّة الهادفة من خلال تسليط الضوء على مرضى السرطان.

في هذه المناسبة الإنسانية، كتبت نادين على حسابها على انستغرام: “السرطان ليس حُكماً بالإعدام، ومحاربو السرطان لا يُطلق عليهم مرضى بل هُم الشجعان الأقوياء. الإرادة نصف الدواء، والأمل أُولى خطوات الشفاء، الحياة تستحقكم لأنكم أبطالها الحقيقيون”.

من جهة أخرى، تواصل النجمة نادين ن. نجيم تصوير مسلسل “2020” لرمضان القادم، كتابة نادين جابر وبلال شحادات، ويجمع مجدداً النجمين نادين نجيم وقصي خولي والمخرج اللبناني فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان. تؤدي نادين في العمل شخصية “النقيب سما”، وهو دور مختلف تماماً عن كل ما قدّمته سابقاً.