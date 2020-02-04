“لايف ستايلز ستوديوز” ترفع سقف التحدي بعشرات الأعمال الفنية

تعيش شركة الإنتاج “لايف ستايلز ستوديوز” نجاح فيديو كليب أغنية النجمة الجزائرية كنزة مرسلي “كانت باينة” التي أطلقته منذ عشرة أيام على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب، حيث شارف الكليب على الاقتراب من ثلاثة ملايين مشاهدة في فترة زمنية قصيرة.

هذا النجاح ليس بجديد على “لايف ستايلز ستوديوز” التي أصبحت أسماً بارزاً في عالم الفن وتنافس بأهم الاعمال الفنية الراقية والأسماء الكبيرة المنضوية تحت جناحيها، بالاضافة الى دعمها للوجوه الشبابية الصاعدة التي تتمتع بموهبة لافتة ومميزة.

الشركة، التي تعاقدت مع مجموعة من الفنانين لإنتاج أعمالهم، بدأت تضع اللمسات النهائية على البعض منها لتُبصر النور قريباً، منها أغنية جديدة للنجمة الجزائرية كاميليا ورد باللهجة المصرية بعنوان “ليلة” حيث يُعد هذا التعاون هو الثالث بينهما بعد النجاح الكبير الذي حققاه سوياً في “طيارة” و”يا زعل”.

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كما تستعد النجمة المصرية مروة ناجي للسفر الى بيروت لتصوير ثاني اعمالها مع شركة لايف ستايلز ستوديوز على طريقة الفيديو كليب بعد نجاحهما سوياً في كليب أغنية “حبيت من قلبي”.

أيضاً تعاون جديد سيجمع النجمة اللبنانية فيفيان مراد بالشركة وذلك بعدما وضعت صوتها في دبي على أغنية لم تكشف أي تفاصيل عنها باستثناء تعاونها مع سفير الألحان فايز السعيد.

ويعتبر هذا التعاون هو الرابع بين فيفيان والشركة بعد “مصر عظيمة” و”غل بقلبي غل”، وكليب “النسخة الأصلية” الذي حصد جائزة أفضل فيديو كليب من قبل الاتحاد التونسي للشباب.

أيضاً عمل جديد سيبصر النور قريباً يجمع النجمة شيماء المغربي والشركة بأغنية “يا عوض ربنا”.

في جعبة “لايف ستايلز ستوديوز” تحضيرات كثيرة مع النجوم منهم: وائل جسار حيث سبق وكشفنا عن تعاون فني قد يجمعهما (خاص- وائل جسار في مدينة “كان” الفرنسية لسبب غريب)، محمد فؤاد، هند سداسي، روان عليان، أماني السويسي وغيرها من الأعمال حيث يتم التفاوض مع نجوم سيتم الكشف عنهم في مقالات مقبلة.