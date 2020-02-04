أمل بوشوشة مع باسل خياط في رمضان

Feb 04, 2020
انضمت الفنانة أمل بوشوشة الى مسلسل “النحات” الذي يلعب بطولته النجم السوري باسل خياط.
يشارك في المسلسل عدد من الممثلين نذكر منهم: ندى أبو فرحات، ليا ابو شعيا، فادي ابراهيم، دارينا الجندي، كارول عبود، إيلي متري وغيرهم. يتألف العمل من ثلاثين حلقة، يعرض في رمضان 2020 على قناة أبوظبي. انتاج شركةSee Media I ، كتابة السيناريست السورية بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي سميري.
ويعتبر هذا العمل هو الثالث الذي يجمع باسل خياط وأمل بوشوشة، حيث سبق أن شاركا في مسلسلي “الأخوة” و”العراب”.
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