أمل بوشوشة مع باسل خياط في رمضان

انضمت الفنانة أمل بوشوشة الى مسلسل “النحات” الذي يلعب بطولته النجم السوري باسل خياط.

يشارك في المسلسل عدد من الممثلين نذكر منهم: ندى أبو فرحات، ليا ابو شعيا، فادي ابراهيم، دارينا الجندي، كارول عبود، إيلي متري وغيرهم. يتألف العمل من ثلاثين حلقة، يعرض في رمضان 2020 على قناة أبوظبي. انتاج شركةSee Media I ، كتابة السيناريست السورية بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي سميري.

ويعتبر هذا العمل هو الثالث الذي يجمع باسل خياط وأمل بوشوشة، حيث سبق أن شاركا في مسلسلي “الأخوة” و”العراب”.