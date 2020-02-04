مايا دياب تثير بلبلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي… وما قصة “أنا”؟

بعد التساؤلات العديدة التي أثارتها في الآونة الأخيرة وخاصة حول التحولات الجذرية التي قامت بها على حسابها الخاص على موقع انستغرام، تتجه الأنظار مجددا نحو مايا دياب وخاصة بعد تلميحها عن عمل جديد.

وفي التفاصيل، أكدت مايا أنها تستعد لإطلاق أغنية جديدة بعنوان “أنا” وهي من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة وسيتم إطلاقها اليوم. تؤكد مايا أن الأغنية ستكون باللهجة اللبنانية وهي مختلفة عما قدمته سابقا.

من جهتهم، عبر محبو مايا ومتابعيها عن حماسهم الكبير لسماع أغنية “انا”.

أما في ما يخص مشاريعها القادمة، تستعد مايا لإحياء حفل غنائي ضخم لمناسبة عيد العشاق وتحديداً ضمن فعاليات مهرجان السعادة في رأس الخيمة في الإمارات العربية.