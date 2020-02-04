النجوم ينعون ناديا لطفي: وداعًا جميلة الشاشة العربية

نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة الكبيرة ناديا لطفي التي توفيت اليوم الثلاثاء، 4 فبراير، وذلك في بيان جاء به “البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنانة الكبيرة ناديا لطفي رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان”.

كذلك نعى العديد من النجوم في الوطن العربي الفنانة الكبيرة ناديا لطفي، عبر حساباتهم على مواقع التواصل وهم:

–نبيلة عبيد: “هتوحشيني.. البقاء لله في فنانتنا القديرة ناديا لطفي”.

–أحمد السقا: “وفاة الفنانة الكبيرة والقديرة نادية لطفي رحمة الله عليها وربنا يصبر أهلها إنا لله وإنا اليه راجعون”.

–بوسي شلبي: “لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون اللهم وسع مدخلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة واعفو عنها اللهم ثبتها عند السؤال”.

–سمية الخشاب: “النجمة الكبيرة ناديه لطفي في ذمه الله، انا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته آمين”.

–منة شلبي: “الوداع ناديه لطفي الحلوه الجميله العظيمه الرقيقة الشجاعة صاحبه المبادئ والتاريخ والدم الخفيف والشكل والروح الحلوه والصوت المميز جدا الف رحمه ونور وانا لله وانا اليه راجعون”.

–امير كرارة: “وداعاً الفنانة القديرة نادية لطفى انا لله وانا اليه راجعون”.

–انغام: “البقاء لله في الفنانة القديرة والجميلة ناديا لطفي”.

–درة: “الله يرحمك ولروحك السلّام يا جميلة الجميلات”.

–هنا شيحة: “البقاء لله، أنا لله وإنا اليه راجعون، رحلتي ولن ترحلي ابداً من ذاكرتنا، من عيوننا ومن قلوبنا”.

— نيهال عنبر: “وداعًا الفنانة العظيمة القديرة ناديه لطفي ربنا يرحمها برحمته الواسعه ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته”.

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— راندا البحيري: “البقاء لله، الفنانة نادية لطفي”.

–مازن معضم: “جميلة الجميلات وداعاً”.

–دنيا سمير غانم: “إنا لله و إنا إليه راجعون ، البقاء لله، أرجو قراءة الفاتحة والدعاء من فضلكم”.

–أصالة: “الله يرحمها ويصبّر قلّب أهلها ومنّ تعلّق بها ، ويسكنها فسيح جنّاته ، آمين ياربّ العالمين”.

–هند صبري: “رحلت منذ قليل نجمة من نجوم الفن العربي والمصري وواحدة من أساطيره كان لي شرف لقائها العام الماضي وزيارتها أكثرمن مرة بعدها .. رحم الله الفنانة صاحبة الموقف السياسي والإنساني والوطني رحم الله نادية لطفي”.

–تامر حسني: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت منذ قليل الفنانة نادية لطفي عن عمر يناهز الـ83 عامًا بعد صراع مع المرض.. نسألكم الفاتحة والدعاء”.

ولدت “بولا محمد مصطفى شفيق” هو اسمها الحقيقي، في حي عابدين في القاهرة لأب مصري وأم مصرية إسمها فاطمة من محافظة الشرقية وليس كما يدعى إنها بولندية حسب لقائها مع الإعلامي أسامة كمال، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955، اكتشفها المخرج رمسيس نجيب وهو من قدمها للسينما وهو من اختار لها الاسم الفني (نادية لطفي) اقتباسا من شخصية فاتن حمامة نادية في فيلم “لا أنام” للكاتب إحسان عبد القدوس.

تألقت في العديد من الأفلام بعضها مع الفنانة سعاد حسني مثل (السبع بنات).

قدمت عملاً تلفزيونياً واحداً وهو “ناس ولاد ناس” وعملاً مسرحيًا واحداً وهو “بمبة كشر”، وكان لها نشاط ملحوظ في الدفاع عن حقوق الحيوان مع بداية ثمانينات القرن العشرين.

تزوجت في حياتها ثلاث مرات، الأولى كانت عند بلوغها العشرين من عمرها من ابن الجيران الضابط البحري «عادل البشاري» ووالد ابنها الوحيد أحمد الذي تخرج من كلية التجارة ويعمل في مجال المصارف، والثانية من المهندس «إبراهيم صادق شفيق»، وكان هذا في أوائل سبعينات القرن العشرين ويعتبر أطول زيجاتها، والثالثة من «محمد صبري».

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