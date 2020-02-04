الموت يغيّب الفنانة الكبيرة ناديا لطفي

توفيت منذ قليل الفنانة الكبيرة ناديا لطفي، عن عمر ناهز الـ 83 عامًا.

وكانت الحالة الصحية للفنانة ناديا لطفي قد تدهورت في الأيام الماضية حيث كانت تتواجد داخل العناية المركزة تحت إشراف فريق من الأطباء، إلا أنها سرعان ما دخلت في غيبوبة مرة أخرى.

آخر ظهور لناديا لطفي كان منذ عدة ايام حيث أطلت بفيديو نعت فيه صديقتها الراحلة ماجدة الصباحي التي توفيت في الأيام الماضية، حيث أشادت ناديا لطفي بزميلتها ماجدة الصباحي التي كانت تتمتع بروح جميلة، إضافة إلى السلوك المحترم، وعلاقاتها الشخصية مع كل زملائها في الوسط الفني.

وكانت الهام شاهين قد زارت ناديا لطفي في المستشفى واحتفلت بعيد ميلادها الذي يصادف في 3 يناير من كل عام. ونشرت “شاهين” فيديو من كواليس زيارتها الى المستشفى.