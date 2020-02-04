خاص- الخليج 365 يكشف التفاصيل الكاملة لأغنية ناجي اسطا الجديدة

علم موقع “الخليج 365” أن النجم ناجي اسطا يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان “أقرب شخص” والتي تحمل توقيع التريو الناجح الشاعر مازن ضاهر، الملحن فضل سليمان، والموزع عمر صباغ، وسيصورها أسطا على طريقة الفيديو كليب مع المخرج سعيد الماروق.

وفي دردشة سريعة مع الشاعر مازن ضاهر حول الأغنية كشف لـ “الخليج 365” أن الأغنية إجتماعية وواقعية تلامس الناس، إضافة الى واقع يعيشه الكثيرون، تتضمن نصيحة وفيها شيء من الحكمة أيضاً، إيقاعية إلى حد ما. وشدّد “ضاهر” أن الأغنية ستكون “هيت” لأنها تعني كل شخص موجود في هذه الدنيا. وختم قائلاً: “الغنية بتحكي عن الوفا وغدر الناس”.

بإختصار، الجمهور على موعد مع أغنية سيكون لها وقعها الخاص على الساحة الفنية خاصة أن ناجي اسطا سيؤدي بصوته الرائع أغنية بتوقيع شاعر وملحن وموزع سطروا أعمالاً وصلت الى قمة النجاح.

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أيضاً يكمل “أسطا” العمل بفيديو كليب بعدسة المخرج سعيد الماروق الذي له باع طويل في الاعمال المصورة مع أهم النجوم في لبنان والعالم العربي وله عين ثاقبة في تقديم عمل فني راقٍ ومتميز للمشاهد.

آخر أعمال النجم اللبناني أغنية “شو كان بدي” التي صورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد وأطلقها في صيف 2019، وحققت نجاحاً مميزاً خاصة أنها أغنية إيقاعية مناسبة لأجواء السهر والحفلات.

نذكر أن ناجي أسطا كان قد أطلق بمناسبة عيد الميلاد المجيد أغنية ميلادية وطنية بعنوان “شجرة بلا عيد”، كلمات أميل فهد، الحان جهاد حدشيتي وتوزيع روبير الأسعد.