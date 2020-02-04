حكيم يكشف عن بوستر أحدث أغانيه "الله يسامحك"

كشف المطرب الشعبي حكيم عن بوستر أغنيته الجديدة "الله يسامحك"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وعلق حكيم على الصورة: "الله يسامحك، قريبا حصريا على القناة الرسمية على يوتيوب". يذكر أن طرح الفنان حكيم عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيته الجديدة "الصعيد يا دولة"، يوم 24 يناير الماضي. الأغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي. Advertisements قد يهمك أيضا: حكيم يطرح "الراجل الصح" كاملًا في "عيد الحب"‎ محمد رمضان يطرح كليب أغنية "كازانوفا"باليوتيوب

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