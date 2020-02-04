نوال الزغبي تحيي حفلين غنائيين للجاليات العربية في هولندا

القاهرة-لايف استايل
تستعد المطربة اللبنانية نوال الزغبي لإحياء حفلين غنائيين، يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 من شهر مايو المقبل، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بهولندا. من المتوقع أن تقدم نوال خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة منها "صبح صبح"،"كاراميل"،"طول عمرى"،"معرفش لية"، "عينيك كدابين" ،"مش مسامحة"، "أغلى الحبايب"،"ياجدع"،"ولا بحبك"، "كدة باى"، "الناس العزاز"، "شو أخبارك" و"مين حبيبى أنا"، "عادي" و"غريب الراى"، "جنة جنة"، وغيرها.
وكانت نوال الزغبي قد أحيت عدد من حفلات العام الماضي هما الأولى حفل غنائي بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية وحققت نجاحًا كبيرًا، وتفاعل معها الكثيرون من محبيها بالمملكة، وشاركها الغناء في هذا الحفل الفنان عبد الله الرويشد، والثانية فى القرية العالمية بدبى وسط حضور جماهيرى كبير الذين استقبلوها بحفاوة كبيرة.
ومن ناحية أخرى شاركت نوال مع أصالة، ونجوى كرم، ودينا فى أحد عروض الأزياء، بأسبوع الموضة فى باريس، وقد حرصت النجمات على مشاركة جمهورهن على العروض والأزياء التى كانت تشارك فى أسبوع الموضة.
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