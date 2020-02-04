محمد رمضان يثير فضول جمهورة بهذه الطريقة

القاهرة-لايف استايل
نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له يشير من خلالها إلى أنه سوف يفجر مفاجأة كبيرة سيعلن عنها لجمهوره غدا دون التلميح إلى أي تفاصيل.
يذكر أن الفنان محمد رمضان حقق 32 مليونا و16 ألف مشاهدة، في أحدث كليباته «رايحين نسهر» بعد طرحه عبر يوتيوب، بداية يناير 2020.
وتصدر محمد رمضان ترتيب البحث "تريند" على يوتيوب، ليحتل رقم 1 بين الفيديوهات المطروحة، بأحدث كليباته «رايحين نسهر» بعد ساعات من طرح الكليب.
وفي سياق آخر، استأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.
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