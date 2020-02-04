أحدث إطلالة كاجوال للفنانة رولا سعد

شاركت المطربة اللبنانية رولا سعد، جمهورها، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام". وظهرت رولا سعد خلال الصورة، مرتدية سويت شيرت باللون الرمادى وبنطلون جينيز أبرز جمالها ورشاقتها، وقبعة ونظارة شمس، ووضعت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها أبرز جمالها، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا بطريقة جذابة".

وعلقت رولا سعد على الصورة: "لاتتوبوا عن احلامكم مهما تكرر انكسارها".

وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.

أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

يذكر أن رولا سعد طرحت كليب "اتقدم يا فرعون"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية السابقة التي استضافتها مصر.

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وأهدت رولا سعد كليب "اتقدم يا فرعون" للشعب المصري، وللنجم محمد صلاح وكذلك لدعم منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

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