«رايحين نسهر» لمحمد رمضان تتخطى الـ30 مليون مشاهدة

حقق المطرب محمد رمضان نجاحا كبيرا بأغنيته الجديدة «رايحين نسهر» والتي طرحت على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة الماضية.

وتخطى الكليب الـ30 مليون مشاهدة منذ طرحه يوم 1 يناير الماضي عبر القناة الرسمية لشركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات على موقع "يوتيوب".

وكتب الأغنية المؤلفين: فرغلي فلكس وإسلام شندي، ومن ألحان ديزيل والبور العالي أيضًا، وهي من توزيع ديزيل والبور العالي، وهندسة صوت رامي المصري، ومن إخراج محمد سامي.

وفي سياق آخر، يواصل محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسله الدرامي الجديد «البرنس» والذي يخوض به منافسة المارثون الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته كل من الفنانة روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، رحاب الجمل، أحمد داش، وغيرهم من الفنانين.

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