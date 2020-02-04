شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى ينضم لأبطال مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان نضال الشافعى إلى أسرة مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث من المقرر أن يقدم نضال شخصية مؤثرة ضمن أحداث المسلسل، الذى يكتبه باهر دويدار، ويخرجه أحمد علاء، والذى يتناول إحدى قصص المخابرات المصرية .

وفى سياق متصل، كان قد بدأ فريق العمل بقيادة المخرج أحمد علاء، تصوير المسلسل يوم السبت الماضى، وانطلق التصوير بمشاهد النجمة التونسية هند صبرى، ومن المقرر أن يبدأ باقى فريق الممثلين التصوير تباعاً، على أن يلحق بهم النجم أحمد عز السبوع المقبل، عقب عرض مسرحية "علاء الدين" فى القاهرة .

وفى سياق آخر، انتهى مؤخراً أحمد عز من تصوير مشاهده الأخيرة من فيلمه "العارف" فى دولة ماليزيا، بصحبة النجم أحمد فهمى، ومحمد ممدوح تايسون، وآخرين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء، وإنتاج شركة سينرجى . فيلمز.

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"هجمة مرتدة " يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم والفنان صلاح عبدالله و محمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.

يشار إلى أن آخر أعمال نضال الشافعى مسلسل "قيد عائلى" وشارك فى بطولته ميرفت أمين، صلاح عبد اللع، عزت العلايلى، وأخرون، إخراج تامر حمزة، كما ينتظر الشافعى عرض مسلسل "السر" ، مع النجم حسين فهمى وريم البارودى، إخراج محمد حمدى .

وعرض للفنان أحمد عز مؤخرا فيلم "ولاد رزق 2" عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز.