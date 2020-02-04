سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020

استقر متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية لدى البنوك وشركات الصرافة، وسط تعاملات هادئة وفق متعاملين.

وسجل متوسط سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي المصري 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار قد سجّل تراجعا ملحوظا منذ نهاية العام الماضي، ثم واصل موجة التراجع أمام الجنيه المصري مع بداية العام الجاري.

ويشهد الدولار تراجعا ملحوظا منذ نهاية عام 2019 أمام الجنيه المصري بدعم تدفقات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وانتعاش عائدات السياحة.



أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

وسجلت شاشات بنوك المصري الخليجي وعودة والأهلي الكويتي والتعمير والاسكان سعرا أقل للدولار عند 15.76 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار



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وجاء أقل سعر للدولار لدى بنوك التجاري الدولي والأهلي اليوناني والعربي الأفريقي عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

ولم يتغير سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري "أكبر بنك حكومي" وبلغ 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

وتكرر السعر ذاته في بنوك مصر والمصرف المتحد ومصر إيران والإسكان والتعمير والشركة المصرفية العربية.

أسعار اليورو والإسترليني

وزاد سعر اليورو إلى 17.41 جنيه للشراء و17.53 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 20.44 جنيه للشراء و20.64 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، كما سجّل الدرهم الإماراتي 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

في حين سجل الدينار الكويتي 51.58 جنيه للشراء و52.16 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.