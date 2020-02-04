دبي مقصد مشاهير العالم لقضاء أوقات ممتعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تُعَد مدينة دبي إحدى أبرز الوجهات السياحية التي يفضّلها المشاهير حول العالم؛ حيث استقبلت الإمارة العالمية العديد من النجوم لإقامة الحفلات أو لقضاء إجازة عائلية خلال نهاية العام الماضي حتى يناير/كانون الثاني 2020.

وحرص نجوم الفن العالميون والعرب على إحياء العديد من الحفلات الممتعة؛ أبرزهم: سونو نيجام، روبي ويليامز، براتيك كوهاد الذين شاركوا الجمهور فرحتهم باحتفالات عام 2020، وأحيا الفنانون العرب حفلات ضخمة مثل عمرو دياب ومحمد حماقي وراغب علامة ومحمد رمضان وأصالة وسميرة سعيد وأحلام.

كما تسابق نجوم الرياضة والفن على "دانة الدنيا" دبي لقضاء الإجازات العائلية، ومنهم، كريستيانو رونالدو وزين الدين زيدان وكريم بنزيمة ولوكا مودريتش أبرز مشاهير الساحرة المستديرة الذين قضوا عطلاتهم بدبي، كما شارك لاعبو التنس مثل روجيه فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش وكريستينا ملادينوفيتش متابعيهم بصور خاصة من إجازاتهم بدبي، ونشر عدد من الفنانين العرب على "أنستقرام" صورا خلال إجازاتهم بدبي مثل فيفي عبده وشيري عادل وأمير كرارة.