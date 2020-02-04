بيراميدز يرفض إذاعة مباراة الأهلي في الدوري المصري

يرفض نادي بيراميدز إذاعة مباراته أمام الأهلي في الدوري المصري بداعي عدم التزام الشركة الراعية بتوقيع عقود البث الفضائي.

بيراميدز يواجه الأهلي، الخميس المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الـ16 من منافسات الدوري المصري.

وأعلن نادي بيراميدز أنه لن يذيع مباراته مع الأهلي، بسبب عدم التزام الشركة الراعية بتوقيع عقود البث الفضائي منذ بداية الموسم حتى الآن، على الرغم من إرسال الشركة في وقت سابق عرضا مع بداية الموسم، من أجل التفاوض حول الحقوق الخاصة ببث مباريات الفريق في البطولات المحلية.

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وقال بيراميدز إنه لم يحصل على مستحقاته المالية الخاصة ببث مباريات الموسم الماضي من شركة بريزنتيشن، على الرغم من أن اتحاد الكرة يشترط الحصول على نسبته من حقوق البث المنصوص عليها في العقود مع بداية الموسم ليوافق على فتح باب القيد.

وأوضح النادي أنه اضطر لسداد تلك القيمة المالية لقيد لاعبيه دون أن يحصل على أي مقابل مادي من الشركة الراعية، مشيرا إلى أنه ليس الوحيد الذي يشكو من تلك المعاملة من الشركة الراعية منذ بداية الموسم.



وأكد بيراميدز أنه تعامل مع الشركة الراعية بحسن نية ومن منطلق مسؤوليته الوطنية تجاه كرة القدم المصرية ومتابعيها منذ انطلاق الموسم، ووافق على بث مبارياته لحين توقيع العقود، إلا أن الشركة لم تقابل ذلك بالمثل، ولم تهتم بتسديد المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضي، ولم تصل لأي اتفاق رسمي أو شفهي.

وأشار النادي إلى أنه قرر إيقاف تعامله مع الشركة لحين تغيير الوضع القائم، وذلك بدءا من عدم إذاعة مباراته المقبلة أمام الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري.