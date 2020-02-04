أحدث إطلالة للفنانة نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". ظهرت نوال الزغبي خلال جلسة التصوير بإطلالة مميزة ترتدى فستان اسود انيق، نالت إعجاب متابعيها

تستعد المطربة اللبنانية نوال الزغبي لإحياء حفلين غنائيين، يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 من شهر مايو المقبل، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بهولندا.

وكانت نوال الزغبي قد أحيت عدد من حفلات العام الماضي هما الأولى حفل غنائي بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية وحققت نجاحًا كبيرًا، وتفاعل معها الكثيرون من محبيها بالمملكة، وشاركها الغناء في هذا الحفل الفنان عبد الله الرويشد، والثانية فى القرية العالمية بدبى وسط حضور جماهيرى كبير الذين استقبلوها بحفاوة كبيرة.

ومن ناحية أخرى شاركت نوال مع أصالة، ونجوى كرم، ودينا فى أحد عروض الأزياء، بأسبوع الموضة فى باريس، وقد حرصت النجمات على مشاركة جمهورهن على العروض والأزياء التى كانت تشارك فى أسبوع الموضة.

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