100 عازف بحفل أنغام في الأوبرا بقيادة هاني فرحات

يستعد المايسترو العالمي هاني فرحات لإجراء بروفات حفل المطربة أنغام، المقررة إقامته يوم 12 فبراير المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويستعين المايسترو هاني فرحات بأوركسترا ضخم جدًا يتخطى عدد الأوركسترا 100 عازف وهم من أقوى العازفين في مصر والوطن العربي كما يستعين المايسترو هاني فرحات ببعض العازفين الأجانب لحفل أنغام بعيد الحب.

يذكر أن حفل أنغام من تنظيم شركة 2HO لمالكها المايسترو هاني فرحات، وتبرع المايسترو هانى فرحات بأجره من الحفل لصالح وزاره الثقافة ودار الأوبرا المصرية من أجل تنمية الموارد بوزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية والأنشطة الفنية.

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ويتكفل المايسترو هاني فرحات بأجور العازفين وأجهزة الصوت والإضاءة وكل ما يخص الحفل، وتبرعت أنغام أيضًا بأجرها كعادتها لدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا بعد نفاد جميع تذاكر الحفل منذ طرحها.

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