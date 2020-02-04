رويدا عطية تُحيي حفلاً حاشداً في قبرص

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""الخليج 365"" من بيروت: أحيت النجمة رويدا عطية حفلًا في قبرص التركية. حيث بدأت بأغنية خاين، وتابعت مع باقة من أغنياتها، بينها "شو سهل الحكي، كيفك يا حب،.." وغيرها من الأعمال الشعبية الشهيرة منها "بسك تيجي حارتنا".

كما قدمت "ميدلي" فلسطينية هديةً للشعب الفلسطيني بينها أغنية "وين ع ارامالله، علّي الكوفية، تحت اشراف سمير المولى وميدلي للشحرورة صباح تفاعل معها الحاضرين من مختلف الجنسيات العربية.

نذكر أنها صوّرت منذ أيام فيديو كليب تحت إشراف المخرج سامر محمود لأغنية جديدة بعنوان "حدا تاني". وهي من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان وتوزيع إيليا كما. علماً أنها تستعد لإحياء حفلها في كوبنهاغن وآخر في برلين مع النجم سعد رمضان.