شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "لص بغداد" يجرى عملية جراحية دقيقة فى المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع المخرج أحمد خالد موسى، اليوم الثلاثاء، لعملية جراحية دقيقة فى المعدة، بأحد المستشفيات الخاصة بأكتوبر، حيث شعرخلال الفترة الماضية ببعض الاضطرابات فى المعدة وبعد إجراء الفحوصات الطبية نصحه الأطباء بإجراء عملية جراحية، ليقررموسى الخضوع لها خاصة بعدما اطمئن على طرح فيلمه الجديد "لص بغداد" وبدء عرض مسلسله "مملكة ابليس".



احمد خالد موسى



المخرج احمد خالد موسى

وانطلق فيلم "لص بغداد" فى دور العرض المصرية يوم 22 يناير الماضى، بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامرإبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى. وتدورأحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.



لص بغداد

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كما يعرض له حالياً مسلسل "مملكة ابليس" على احدى المنصات الرقمية بالإنترنت وهو بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، وإيمان العاصي، وأحمد داود، وسلوى خطاب، وخالد أنور، وأسماء جلال، ونانسي صلاح، ومحمود الليثي، محمد جمعة علاء حسنى وعدد من ضيوف الشرف منهم ناهد السباعى وفيدرا، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل "مملكة ابليس" دراما شعبية تعتمد على الفانتازيا ويتناول أحداثا خيالية ليس لها علاقة بالواقع ولكن داخل حارة خلال أحداث 25 يناير، ويقدم المسلسل حياة سكان هذه الحارة التي تعرف باسم حارة "حدوقة"، ولكن عرفت قديما باسم حارة "إبليس".