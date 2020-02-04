شكرا لقرائتكم خبر عن احنا التليفزيون المصرى.."التاسعة" أولى ملامح تطوير ماسبيرو بقيادة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن برومو برنامج "التاسعة" أولى إطلالات تطوير التليفزيون المصرى قريبًا، فى إطار تطوير القناة الأولى والقناة الفضائية فى ماسبيرو.

كان تامر مرسى قد كشف عن برومو فى وقت سابق، يظهر خلاله الإعلامى وائل الإبراشى وأحمد عبد الصمد وناردين فرج وأميمة تمام ورغدة مسعد أبو ليلة ودينا عصمت ومصطفى ميزار وسحر ناجى ونهى توفيق، معلنا عن بداية تطوير التليفزيون المصرى ببرامج لهؤلاء المذيعين الكبار.

وهناك بروتوكول تعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام والذى يتم بمقتضاه تطوير القناة الأولى والقناة الفضائية فى ماسبيرو.

يذكر أن تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، احتفلا بانطلاق قناة الزمالك فى حضور مسئولى الشركة المتحدة و مجلس إدارة نادى الزمالك .

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وقال تامر مرسى، إنه يبارك للجماهير ومجلس إدارة الزمالك على انطلاق القناة ويطمح فى استمرارها بنفس الأداء الرائع الذى ظهرت عليه و يعد بالأفضل فى الفترة المقبلة.

فى المقابل وجه المستشار مرتضى منصور، الشكر إلى تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومسئولى الشركة و زكى عبد الحميد عضو مجلس الشركة المتحدة و المستشار محمد سمير ودينا كريم و المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و أيمن سالم من القنوات الرياضية بالشركة المتحدة، مؤكدا أنهم بذلو قصارى جهدهم لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالقناة و ظهورها بهذا الشكل المميز.

وتابع مرتضى منصور أن قناة الزمالك " تريند" فى مصر وعلى السوشيال ، والحقيقة أنه يشكر الشركة المتحدة على الديكور الموجود فى القناة و الصوت و الصورة الرائعة التى تليق بهذه الشركة المحترمة وتليق بنادى الزمالك، و أن الوصول للقمة سهل و لكن الاستمرار فى القمة أصعب و يحتاج مجهودات أكبر وهو ما سنبذل قصارى جهدنا للتواجد على القمة.

وفى نهاية اللقاء احتفل تامر مرسى فى حضور مجلس الزمالك بانطلاق القناة بإحضار " تورتة " عليها علم الزمالك.