شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة صور من أهم أدوار نادية لطفى.. تامر حبيب ينعى الفنانة الراحلة برسالة مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السيناريست تامر حبيب، على توديع الفنانة القدير نادية لطفي، التى توفت صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض في عمر الـ 83 عاماً، بمجموعة صور لها من أهم أدوارها السينمائية والدرامية في عالم الفن، ونشرها عبر حسابه بموقع إنستجرام، منذ قليل، وكتب قائلاً "وداعاً يا مادي وزوبة وريري وفردوس وسهير ولويزا وغيرهم كتير، وداعاً يا ست نادية لطفي يا الحلوة الحلوة الحلوة، ياللي أحلى من كل دول، ❤️❤️❤️❤️".

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ورحلت نادية لطفى بعد معاناة مع المرض، حيث توفيت عن عمر ناهز الـ83 عامًا، بعد أن فقدت الوعى خلال الأيام القليلة الماضية، أثناء تواجدها فى مستشفى بالمعادى، حيث كانت نقابة المهن التمثيلية تتابع الحالة الصحية للراحل باستمرار.

ومن المقرر أن يشيع غدا جثمان الفنانة الكبيرة نادية لطفى من مستشفى المعادي ويقام العزاء يوم الخميس بمسجد الشرطة.

وقدمت الفنانة الكبيرة الراحلة نادية لطفي 76 فيلماً خلال مشوارها الفني التي استمر 35 عاماً، حيث بدأت حياتها الفنية حين اكتشفها المنتج رمسيس نجيب ورأى فيها بطلة فيلمه الجديد "سلطان" مع النجم "فريد شوقي عام 1958، وانطلقت بعدها كنجمة سينمائية مهمة حتى عام 1988 والذى قدمت فيه آخر أفلامها وهو "الأب الشرعى" مع محمود ياسين وشكرى سرحان وإخراج ناجى أنجلو.