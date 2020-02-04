شكرا لقرائتكم خبر عن بولا محمد مصطفى.. 19 شارع البستان عابدين.. شاهد البطاقة الورقية لنادية لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة نادية لطفى، عن عمر ناهز الـ 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت فى الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، ولكنها توفيت صباح اليوم .



بطاقة نادية لطفى

وفى صورة نادرة للبطاقة الشخصية للفنانة نادية لطفى الصادرة فى عام 1964، جاء اسمها الحقيقى بولا محمد مصطفى شفيق، وولدت فى الثالث من يناير عام 1937 بمطنقة الوايلى بالقاهرة، وكانت تقيم وقتها بـ 19 شارع البستان عابدين.

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وأكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، أن جنازة النجمة الكبيرة نادية لطفى سيتم تشييعها بعد ظهر غدا الأربعاء من مسجد مستشفى المعادي، ليتم دفنها بمقابرالأسرة، وتتلقى أسرتها العزاء مساء بعد غد الخميس فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد

وظهرت نادية لطفى فى فيديو قبل أيام من رحيلها ، نعت فيه صديقتها الراحلة ماجدة الصباحى التى وافتها المنية الأيام الماضية، وأعربت نادية لطفى عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحى، وأشادت نادية لطفى بزميلتها الراحلة ماجدة الصباحى التى كانت تتمتع بروح جميلة، إضافة إلى السلوك المحترم، وعلاقاتها الشخصية مع كل زملائها المنتمين للوسط الفنى.

واحتفلت نادية لطفى يوم 3 يناير بعيد ميلادها والذى يصادف أيضاً يوم ميلاد الفنانة الهام شاهين التى حرصت على زيارة نادية لطفى فى المستشفى واحتفلت معها بهذه المناسبة ونشرت "فيديو" من كواليس زيارتها فى المستشفى عبر حسابها على انستجرام. موجهة لها رسالة: "بحبك.. كل سنة وأحلى إنسانة وأعظم فنانة فى برج الجدى.. الجميلة الرقيقة القلب نادية لطفى حبيبة قلبى طيبة و بخير وصحة يارب".