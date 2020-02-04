صورة| نادين نجيم تنشر صورة دون شعر دعمًا لمرضي السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت الفنانة نادين نجيم مرضي السرطان، تزامنا مع اليوم العالمي للسرطان، الموافق اليوم 4 فبراير.

ونشرت نادين صورة لها من مسلسل "خمسة ونص"، التي كانت تجسد فيه امرأة مصابة بمرض السرطان، وظهرت دون شعر.

وعلقت نادين على الصورة: "السرطان ليس حُكما بالإعدام، ومحاربو السرطان لا يُطلق عليهم مرضى بل هُم الشجعان الأقوياء، الإرادة نصف الدواء، والأمل أُولى خطوات الشفاء، الحياة تستحقكم لأنكم أبطالها الحقيقيون".

مسلسل" خمسة ونص" بطولة نادين نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، سينتيا صموئيل، رواد عليو، نعمت عساف، كارين سلامة، نيرمين شوقي وآخرين، وهو من كتابة إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة "الصباح ميديا".