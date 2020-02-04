خضع لعملية جراحية.. محمد جمعة يكشف تفاصيل الحالة الصحية للمخرج أحمد خالد موسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طمأن الفنان محمد جمعة، الجمهور على الحالة الصحية للمخرج أحمد خالد موسى، بعد تداول صورة للأخير ظهر خلالها على سرير أحد المستشفيات.

وقال "جمعة"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن أحمد خالد موسى حالته الصحية مستقرة، موضحا أنه خضع لعملية جراحية لإزالة المرارة.

وأضاف جمعة أن خالد موسى أجرى العملية، أمس الإثنين، وما زال في المستشفى حتى هذه اللحظة، ولكن حالته الصحية مستقرة.

وكان المخرج أحمد خالد موسى، قد نشر منشورًا عن أهمية الصحة، وجاء فيه: "لما بيجلينا أي تعب بنتمنى إننا نرجع عادي.. قد ايه العادي نعمة كبيرة، واحنا مش حاسين".

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وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع المنشور، متمنين له الشفاء العاجل، ومن بينهم الفنانة عبير صبري قائلة: "ألف سلامة عليك ربنا يشفيك ويعافيك"، والفنان شادي شامل، والمنتجة المنفذة أمل أبو شادي، وغيرهم.

ويعرض حاليًا للمخرج أحمد خالد موسى، فيلم "لص بغداد"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد الوهاب، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج خالد موسى.

ويتابع أيضًا ردود الفعل حول مسلسله "مملكة إبليس"، بطولة غادة عادل ورانيا يوسف وعدد من النجوم، الذي عُرض الفصل الأول منه عبر منصة شاهد.